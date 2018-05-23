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Гендиректор "Балтики" Теймураз Лепсая продлил контракт с клубом

Генеральный директор калининградской команды ФНЛ "Балтика" Теймураз Лепсая на год продлил действующий контракт с клубом.

Об этом сообщил заместитель председателя областного правительства, председатель совета директоров клуба Александр Шендерюк-Жидков.

"Я хотел бы поблагодарить Лепсая и его команду за работу в прошедшем сезоне, и подтвердить, что с Теймуразом Константиновичем на следующий сезон мы продлеваем контракт и ждем от него высоких результатов", - сказал Шендерюк-Жидков.

ТАСС
Теги: Балтика
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