Гендиректор "Балтики" Теймураз Лепсая продлил контракт с клубом

Генеральный директор калининградской команды ФНЛ "Балтика" Теймураз Лепсая на год продлил действующий контракт с клубом.Об этом сообщил заместитель председателя областного правительства, председатель совета директоров клуба Александр Шендерюк-Жидков."Я хотел бы поблагодарить Лепсая и его команду за работу в прошедшем сезоне, и подтвердить, что с Теймуразом Константиновичем на следующий сезон мы продлеваем контракт и ждем от него высоких результатов", - сказал Шендерюк-Жидков.