Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26635
Mузыка 5714
Ситуация на юго-востоке Украины 119360
Политика и события в стране и мире 4123
Баги сайта и форума 549
Отдых в Крыму. 179
Курилка 1521
Зенит 104576

Новости партнеров

Источник: "Тосно" нашел инвестора

Как сообщает Матч ТВ, "Тосно" нашел источники финансирования.

Помогать клубу будет Ленинградская область и одна из местных строительный компаний. Бюджет "Тосно" в предстоящем сезоне планируется на уровне 300-350 миллионов рублей.

Проблема в том, что у клуба большие долги перед игроками на период до 1 января 2018 года – именно этот срок рассматривается при лицензировании. Переаттестация пройдет 30 мая.

В "Тосно" планируют составить график погашения задолженностей, но для получения лицензии необходимо письменное согласие всех футболистов о согласии на рассрочку платежей.
Теги: Тосно
Вчера, 23:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: yuri спб (Вчера, 23:39) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: grisha
Бороды я им уже сбрил - и выдал вибраторы для свиноёба
Ребята счастливы, взяли их наперевес и побежали дальше - искать спартак )))))))))))))))

Вибраторы для свиноёба, это круть, сильная идея. Если справлялись голыми руками, то что теперь станет с поголовьем, сэр? Страшно даже представить. Ливерпуль нахмурился)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: grisha (Вчера, 23:28) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
И побежали обратно прямо в гетрах и майках с бородами до пупа.

Бороды я им уже сбрил - и выдал вибраторы для свиноёба
Ребята счастливы, взяли их наперевес и побежали дальше - искать спартак )))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Вчера, 23:21) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: SVN
там от состава три человека осталось,и тренер ушел.

Остальные прячутся в лесах , связи нет , но каким то чудом услышали что деньги есть уже . И побежали обратно прямо в гетрах и майках с бородами до пупа.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: grisha (Вчера, 23:15) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
там от состава три человека осталось,и тренер ушел.

Это не главное
Главное - дух свиноёба всегда и везде, даже за пределами поля
Придут другие ребята по зову сердца и совести за полчаса и продолжат славное дело
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Вчера, 23:09) #
  • -1
  •  (3)
online

там от состава три человека осталось,и тренер ушел.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.