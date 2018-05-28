"Оренбург" проведет два тренировочных сбора в Австрии

Футболисты "Оренбурга" в летнее межсезонье проведут два тренировочных сбора в Штегерсбахе (Австрия).Первый сбор пройдет с 16 по 29 июня, второй – с 4 по 18 июля.После двух австрийских сборов команда вернется в Оренбург и продолжит подготовку к чемпионату России на своей тренировочной базе в Самородово.