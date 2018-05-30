Футболисты "Тосно" обратятся к Путину в связи с финансовой ситуацией в клубе

Футболисты "Тосно" намерены обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой урегулировать финансовую ситуацию в клубе из Ленинградской области.Кроме того, игроки планируют обратиться в различные суды ради погашения перед ними долгов.Клуб всё ещё не погасил перед игроками задолженности по зарплате, сроки которых составляют от трёх до четырёх месяцев, а также по премиальным и индивидуальным бонусам. Ранее руководство клуба просило игроков пойти на снижение финансовых претензий на 20-30 процентов – в этом случае губернатор Ленинградской области обещал помочь в финансировании "Тосно" и найти новых спонсоров. Команда пошла навстречу руководителям, однако ситуация с финансированием клуба до сих пор не урегулирована.Напомним, что 30 мая по итогам заседания апелляционного комитета РФС "Тосно" не получил лицензии для участия в первенстве ФНЛ. Теперь клуб намерен пробовать пройти процедуру лицензирования ПФЛ.