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Футболисты "Тосно" обратятся к Путину в связи с финансовой ситуацией в клубе

Футболисты "Тосно" намерены обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой урегулировать финансовую ситуацию в клубе из Ленинградской области.

Кроме того, игроки планируют обратиться в различные суды ради погашения перед ними долгов.

Клуб всё ещё не погасил перед игроками задолженности по зарплате, сроки которых составляют от трёх до четырёх месяцев, а также по премиальным и индивидуальным бонусам. Ранее руководство клуба просило игроков пойти на снижение финансовых претензий на 20-30 процентов – в этом случае губернатор Ленинградской области обещал помочь в финансировании "Тосно" и найти новых спонсоров. Команда пошла навстречу руководителям, однако ситуация с финансированием клуба до сих пор не урегулирована.

Напомним, что 30 мая по итогам заседания апелляционного комитета РФС "Тосно" не получил лицензии для участия в первенстве ФНЛ. Теперь клуб намерен пробовать пройти процедуру лицензирования ПФЛ.

"Чемпионат.сом"
Теги: Тосно Путин
Сегодня, 17:12
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7
(1)
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:42) #
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  •  (2)
online

к Боярскому ещё обратитесь


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№6 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 17:38) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Asking
Тоже все бедные. Чем ближе к Финляндии. тем убогие чухонцы беднее.
Ну чтож, детдома уже бомжи вычистили, пора собесы проверить - авось помогут убогим чухонцам

Илюшка, ты че охуел?


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№5 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 17:31) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Епнутые. Какими надо быть дебилами, чтобы просить помощи у диктатора


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Asking (Сегодня, 17:28) #
  • -1
  •  (5)
online

Тоже все бедные. Чем ближе к Финляндии. тем убогие чухонцы беднее.
Ну чтож, детдома уже бомжи вычистили, пора собесы проверить - авось помогут убогим чухонцам


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Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 17:22) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
При чем здесь Путин. В суд господа
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№2 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 17:21) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
сюрреализм. в нормальных адекватных странах такое невозможно
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:16) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Даешь Тосно в Еврокубки.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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