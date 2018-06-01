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Валерий Непомнящий возглавил "Балтику"

Калининградский "Балтика" объявила о достижении принципиальной договоренности с Валерием Непомнящим.

74-летний специалист подписал контракт сроком на один год.

"Валерий Кузьмич – авторитетный тренер, который хорошо известен за пределами нашей страны. Его методика работы не только приносит спортивный результат, но и позволяет прогрессировать молодым футболистам, что для нас немаловажно", – цитирует гендиректора "Балтики" Тимура Лепсая официальный сайт клуба.

Последним местом работы Непомнящего была «Томь».
Теги: Непомнящий Балтика
Сегодня, 15:58
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(1)
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:27) #
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online

Отлично. Любимая работа продлевает жизнь. Удачи деду.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 16:05) #
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online

Опа! А этот может их и вытащить


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 16:03) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Ничего себе! Я думал он уже, полностью, закончил. Удачи Валерию Козьмичу!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
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