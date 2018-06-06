Последнее с форума:

Тема Сообщений
Куинси Промес самый дорогой футболист РФ... 0
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 43
Ситуация на юго-востоке Украины 119556
КБ-Гостевая 26690
Курилка 1535
Политика и события в стране и мире 4314
Зенит 104684
Mузыка 5722

Новости партнеров

Константин Базелюк может перейти в СКА

СКА ведет переговоры с ЦСКА об аренде нападающего Константина Базелюка.

25-летний форвард уже выступал за хабаровчан в сезоне-2015/16, забив 10 мячей в 28 матчах.

"Матч Тв"
Теги: Базелюк СКА-Хабаровск
Сегодня, 17:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.