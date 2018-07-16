"Урожай" может сняться с ПФЛ. Команда не тренировалась пять дней

Краснодарский "Урожай" может отказаться от участия в первенстве ПФЛ.На сегодняшний день не ясно, будет ли команда участвовать в турнире. Возникло непонимание между администрацией Краснодарского края и владельцем клуба, предпринимателем Мишелем Литваком.Нет ясности с тем, как будет называться команда в предстоящем сезоне. От названия "Урожай" было принято решение отказаться.Литвак предложил назвать клуб "Нефтяник", у администрации края другие пожелания.Сообщается, что команда не тренировалась последние пять дней, деятельность клуба приостановлена.