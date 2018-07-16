A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Урожай" может сняться с ПФЛ. Команда не тренировалась пять дней

Краснодарский "Урожай" может отказаться от участия в первенстве ПФЛ.

На сегодняшний день не ясно, будет ли команда участвовать в турнире. Возникло непонимание между администрацией Краснодарского края и владельцем клуба, предпринимателем Мишелем Литваком.

Нет ясности с тем, как будет называться команда в предстоящем сезоне. От названия "Урожай" было принято решение отказаться.

Литвак предложил назвать клуб "Нефтяник", у администрации края другие пожелания.

Сообщается, что команда не тренировалась последние пять дней, деятельность клуба приостановлена.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 21:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:46) #
  • 0
  •  (0)
online

Хм. Быстро накрылись. Рекорд.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:40) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
попилили - и будет !

сcука. это паноптикум какой-то..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: скальп (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (2)

Как вы яхту назовёте,так она и поплывёт)
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 21:12) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Кретины!


--------------------
Что за свинья каждый день залезает в мой профиль и ставит "минусы" всем моим комментариям?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.