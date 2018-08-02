Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Нижний Новгород" может подписать экс-форварда "Рубина" и полузащитника "Днепра"

По информации "Матч ТВ", в расположении "Нижнего Новгорода" находятся нападающий Георгий Нуров и полузащитник Владислав Гевлич.

Футболисты приглашены в клуб на просмотр, по итогам которого с ними могут быть заключены контракты.

26-летний Нуров начинал карьеру в "Локомотиве", откуда перешел в "Рубин", за который провел шесть официальных матчей.

23-летний Гелич — уроженец Севастополя, большую часть карьеры он провел в крымских командах, а с 2017 года играл в чемпионате Белоруссии за могилевский "Днепр".

Команда Дмитрия Черышева после трех туров первенства ФНЛ с 5 очками занимает 9 место.
Теги: Нижний Новгород
Сегодня, 13:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.