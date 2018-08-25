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"Сочи" попросил у "Ростова" ковёр, чтобы преодолеть серию неудач

В присутствии на стадионе знаменитого ковра "Ростов" одержал вторую победу подряд: вслед за "Енисеем" (4:0) был повержен "Арсенал" (1:0).



ФК "Сочи", напротив, не может выиграть в трёх встречах подряд, а две последние - проиграл.

Поэтому твиттер-аккаунт "Сочи" обратился к ростовчанам с просьбой одолжить ковёр: "Ребят, по-братски, дайте ковер погонять. Два матча выиграть не можем, ну очень надо".



Фото: РИА Новости/Максим Котенев
Теги: Сочи Ростов
Сегодня, 10:40
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№3 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 12:15) #
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online

Пусть медузами обвесятся)))


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:54) #
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Болеет за:
«Ростов»
Телеграмма ФК Ростов: Ковер отдать не можем зпт высылаем гобелен тчк
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 10:52) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Аренда с правом выкупа.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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