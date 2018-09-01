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"Факел" сыграл вничью с "Зенитом-2"

ФНЛ

9 тур

"Факел" – "Зенит-2" 2Ж2

Голы: Бирюков, 17, Макеев, 42, Скроботов, 47, Лебеденко, 52

"Факел": Кортнев, Цвейба, Божин, Кагермазов, Осипенко, Кузьмин (Макарчук, 76), Лебеденко, Ломакин (Афанасьев, 81), Мануковский, Молодцов, Бирюков (Орлов, 62 (Митасов, 73))

"Зенит-2": Кизеев, Синяк (Байрамов, 79), Бугриев, Терентьев (Богаев, 59), Скроботов, Кириллов, Иванов (Казаков, 60), Мусаев, Капленко (Каккоев, 71), Прудников, Макеев
Теги: Факел Зенит-2
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