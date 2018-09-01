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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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17:05
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Дмитрий Азаров: "Крылья" приобретают перспективных игроков, которые будут выходить на мировой уровень (1)
14:35
Дмитрий Селюк о трансфере Промеса: за 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут (6)
Дмитрий Селюк о трансфере Промеса: за 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут (6)
11:20
Абель Эрнандес: на нашем стадионе многие будут играть в оборонительный футбол. Так будет и с "Уралом" (3)
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11:17
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09:42
Александр Мостовой: трудно сказать, кто теперь будет забивать в "Спартаке" по 12-13 мячей за сезон (11)
Александр Мостовой: трудно сказать, кто теперь будет забивать в "Спартаке" по 12-13 мячей за сезон (11)
08:14
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Александр Панов: я не предатель (25)
"Факел" сыграл вничью с "Зенитом-2"
ФНЛ
9 тур
"Факел" – "Зенит-2" 2Ж2
Голы: Бирюков, 17, Макеев, 42, Скроботов, 47, Лебеденко, 52
"Факел": Кортнев, Цвейба, Божин, Кагермазов, Осипенко, Кузьмин (Макарчук, 76), Лебеденко, Ломакин (Афанасьев, 81), Мануковский, Молодцов, Бирюков (Орлов, 62 (Митасов, 73))
"Зенит-2": Кизеев, Синяк (Байрамов, 79), Бугриев, Терентьев (Богаев, 59), Скроботов, Кириллов, Иванов (Казаков, 60), Мусаев, Капленко (Каккоев, 71), Прудников, Макеев
9 тур
"Факел" – "Зенит-2" 2Ж2
Голы: Бирюков, 17, Макеев, 42, Скроботов, 47, Лебеденко, 52
"Факел": Кортнев, Цвейба, Божин, Кагермазов, Осипенко, Кузьмин (Макарчук, 76), Лебеденко, Ломакин (Афанасьев, 81), Мануковский, Молодцов, Бирюков (Орлов, 62 (Митасов, 73))
"Зенит-2": Кизеев, Синяк (Байрамов, 79), Бугриев, Терентьев (Богаев, 59), Скроботов, Кириллов, Иванов (Казаков, 60), Мусаев, Капленко (Каккоев, 71), Прудников, Макеев
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