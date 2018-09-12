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Сергей Ташуев: несколько лет назад уровень ФНЛ был очень высок, но сейчас он падает

Экс-наставник "Кубани" и "Анжи" Сергей Ташуев высказал мнение, что неожиданно видеть среди лидеров ФНЛ "Спартак-2" и "Краснодар-2".

"По идее вверху должны идти крупные клубы – "Ротор", "Балтика", "Сибирь", "Мордовия". На деле же мы видим, что лидируют вторые команды клубов РПЛ, которые состоят в основном из молодых футболистов.

Если наверх забирается молодёжь, то, при всём к ней уважении, это говорит о том, что другие команды менее обучены. Несколько лет назад уровень ФНЛ был очень высокий, сегодня многие футболисты того времени играют в Премьер-Лиге, но сейчас лига стала хуже", — сказал Ташуев.

Onedivision.ru
Теги: Ташуев ФНЛ Краснодар-2 Спартак-2
Сегодня, 12:17
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№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Если наверх забирается молодёжь, то, при всём к ней уважении, это говорит о том, что другие команды менее обучены.

Или, о том, что при всей её недооценке, эта молодёжь более обучена.


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Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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