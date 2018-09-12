Сергей Ташуев: несколько лет назад уровень ФНЛ был очень высок, но сейчас он падает

Экс-наставник "Кубани" и "Анжи" Сергей Ташуев высказал мнение, что неожиданно видеть среди лидеров ФНЛ "Спартак-2" и "Краснодар-2"."По идее вверху должны идти крупные клубы – "Ротор", "Балтика", "Сибирь", "Мордовия". На деле же мы видим, что лидируют вторые команды клубов РПЛ, которые состоят в основном из молодых футболистов.Если наверх забирается молодёжь, то, при всём к ней уважении, это говорит о том, что другие команды менее обучены. Несколько лет назад уровень ФНЛ был очень высокий, сегодня многие футболисты того времени играют в Премьер-Лиге, но сейчас лига стала хуже", — сказал Ташуев.