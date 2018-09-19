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"Тюмень" прервала 8-матчевую серию без побед, одержав волевую победу над "Сочи"

"Тюмень" победила "Сочи" в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги.

Встреча прошла на стадионе "Геолог" в Тюмени и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 31-й минуте Максим Барсов вывел "Сочи" вперёд, однако в начале второго тайма Никита Теленков сравнял счёт, а на 79-й минуте Савелий Козлов принёс команде Горана Алексича победу.

"Тюмень" прервала серию без побед из 8 матчей и, набрав 13 очков, поднялась на 14-е место в турнирной таблице первенства. "Сочи" (16) располагается на 9-й позиции.
Теги: Тюмень Сочи
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