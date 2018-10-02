Болельщики "Торпедо" просят переименовать станцию метро "Автозаводская"

Болельщики "Торпедо" обратились в Мосгордуму с просьбой переименовать станцию МЦК "Автозаводская" на "Торпедо".Ранее стало известно, что "Торпедо" подаст в Мосгордуму заявку на присвоение станции транспорта названия команды