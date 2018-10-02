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Болельщики "Торпедо" просят переименовать станцию метро "Автозаводская"

Болельщики "Торпедо" обратились в Мосгордуму с просьбой переименовать станцию МЦК "Автозаводская" на "Торпедо".

Ранее стало известно, что "Торпедо" подаст в Мосгордуму заявку на присвоение станции транспорта названия команды

Sport24
Теги: Торпедо
Сегодня, 15:22
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№4 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 18:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
напрашивалось зенит!

с чего бы? городской стадик ,и метро соответствующее. всё логично


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 17:50) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
а какого х назвали станцию новокрестовская ..напрашивалось зенит!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 16:14) #
  • -1
  •  (5)

Если москвичам удобно, почему бы и нет.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 16:03) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
в принципе можно, но спорно, надо дискутировать
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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