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Александр Егоров: с высказываниями Семшова о судьях пускай разбирается комитет РФС по этике

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал высказывания главного тренера "Химика" Игоря Семшова, который на послематчевой пресс-конференции после игры первенства ПФЛ с "Металлургом" назвал судейскую бригаду "мразями".

"Еще не видел высказывания Семшова, пока не могу ничего сказать. Если действительно так сказал, то пускай разбирается комитет по этике. Я пока никак не могу прокомментировать.

Завтра выйду на работу, соберу всю информацию и буду решать, что делать", - цитирует Егорова Sport24.
Теги: Егоров Семшов
Сегодня, 15:05
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#1  MIG  Piter (Сегодня, 15:53)
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уволься, козлина


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Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
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