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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Александр Егоров: с высказываниями Семшова о судьях пускай разбирается комитет РФС по этике
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал высказывания главного тренера "Химика" Игоря Семшова, который на послематчевой пресс-конференции после игры первенства ПФЛ с "Металлургом" назвал судейскую бригаду "мразями".
"Еще не видел высказывания Семшова, пока не могу ничего сказать. Если действительно так сказал, то пускай разбирается комитет по этике. Я пока никак не могу прокомментировать.
Завтра выйду на работу, соберу всю информацию и буду решать, что делать", - цитирует Егорова Sport24.
"Еще не видел высказывания Семшова, пока не могу ничего сказать. Если действительно так сказал, то пускай разбирается комитет по этике. Я пока никак не могу прокомментировать.
Завтра выйду на работу, соберу всю информацию и буду решать, что делать", - цитирует Егорова Sport24.
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