Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:35
Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
12:08
Агент: пока к Дриусси не обращались из сборной Италии, но Манчини всегда нравилась его игра (2)
Агент: пока к Дриусси не обращались из сборной Италии, но Манчини всегда нравилась его игра (2)
"Армавир" дома обыграл "Тюмень"
"Армавир" с минимальным счетом победил "Тюмень" в матче 23-го тура ФНЛ (1:0).
ФНЛ
23 тур
"Армавир" – "Тюмень" 1:0
Гол: Поляков, 86
"Армавир": Матюша, Соловьёв, Мирошниченко, Гаджибеков, Поляков, Падерин (Каюмов, 60), Романенко (Дышеков, 46), Суханов (Лусикян, 81), Гурфов, Клопков, Мичуренков (Веркашанский, 68)
"Тюмень": Бучнев, Столяренко, Шакуро, Козлов, Лаук (Батяев, 80), Леонтьев, Рябокобыленко, Чудин, Коронов, Парняков, Карпов
Предупреждения: Мичуренков, 51, Клопков, 67, Столяренко, 89
ФНЛ
23 тур
"Армавир" – "Тюмень" 1:0
Гол: Поляков, 86
"Армавир": Матюша, Соловьёв, Мирошниченко, Гаджибеков, Поляков, Падерин (Каюмов, 60), Романенко (Дышеков, 46), Суханов (Лусикян, 81), Гурфов, Клопков, Мичуренков (Веркашанский, 68)
"Тюмень": Бучнев, Столяренко, Шакуро, Козлов, Лаук (Батяев, 80), Леонтьев, Рябокобыленко, Чудин, Коронов, Парняков, Карпов
Предупреждения: Мичуренков, 51, Клопков, 67, Столяренко, 89
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.