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"Армавир" дома обыграл "Тюмень"

"Армавир" с минимальным счетом победил "Тюмень" в матче 23-го тура ФНЛ (1:0).

ФНЛ

23 тур

"Армавир" – "Тюмень" 1:0

Гол: Поляков, 86

"Армавир": Матюша, Соловьёв, Мирошниченко, Гаджибеков, Поляков, Падерин (Каюмов, 60), Романенко (Дышеков, 46), Суханов (Лусикян, 81), Гурфов, Клопков, Мичуренков (Веркашанский, 68)

"Тюмень": Бучнев, Столяренко, Шакуро, Козлов, Лаук (Батяев, 80), Леонтьев, Рябокобыленко, Чудин, Коронов, Парняков, Карпов

Предупреждения: Мичуренков, 51, Клопков, 67, Столяренко, 89
Теги: Армавир Тюмень
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