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Калининградская область выделила "Балтике" дополнительные 167 млн рублей

"Балтика" в ближайшее время дополнительно получит из бюджета области 167 млн рублей. Об этом сказал губернатор региона Антон Алиханов.

Во вторник генеральный директор "Балтики" Теймураз Лепсая сообщил, что клуб еще не выплатил футболистам зарплату за сентябрь, октябрь и частично за август. Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты из-за этого могут пойти на бойкот игр.

"Проблем нет, дополнительные региональные бюджетные средства им уже выделены, их хватает для того, чтобы полностью закрыть кредитные обязательства и выплатить зарплату игрокам. Это 167 млн рублей, эти поправки уже приняты облдумой, средства им должны поступить буквально на днях", - цитирует Алиханова ТАСС.
Теги: Балтика
Вчера, 23:27
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