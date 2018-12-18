Новости партнеров

Суд признал "Кубань" банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом НАО "Футбольный клуб "Кубань".

В начале 2017 года инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Краснодару обращалась в арбитражный суд Краснодарского края с просьбой признать клуб банкротом. Общая сумма долгов краснодарского клуба составила около 3,2 млрд рублей.

В настоящее время "Кубань" выступает под новым названием — "Урожай", выступающим в ПФЛ.

РАПСИ
Теги: Кубань Урожай
Сегодня, 15:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.