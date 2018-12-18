Суд признал "Кубань" банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом НАО "Футбольный клуб "Кубань".В начале 2017 года инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Краснодару обращалась в арбитражный суд Краснодарского края с просьбой признать клуб банкротом. Общая сумма долгов краснодарского клуба составила около 3,2 млрд рублей.В настоящее время "Кубань" выступает под новым названием — "Урожай", выступающим в ПФЛ.