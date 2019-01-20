"Тамбов" на сборе в Турции сыграет с командами из Азербайджана, Сербии и Болгарии

"Тамбов" сообщил о планах на предстоящий учебно-тренировочный сбор в Турции.26 января российская команда сыграет с клубом "Зиря" из высшей лиги Азербайджана, 30 января соперником "Тамбова" будет "Рад" из Сербии, а завершится турецкий сбор игрой с "Ардой" из Болгарии – команда выступает во втором дивизионе.