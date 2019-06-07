В ФНЛ готовы к расширению РПЛ и подготовили предложение в регламенте

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал новость о том, что количество команд в российской Премьер-лиге может быть увеличено, подчеркнув, что лига готова к этому.

"Основная причина, по которой обсуждается расширение РПЛ — увеличение количества матчей в сезоне. Если посмотреть на все ведущие чемпионаты, то там в большинстве своем 20 команд. Футболисты высокого уровня меньше 45-48 матчей не проводят, а у нас всего 30 матчей.

Что касается изменений, то в случае, если исполком примет решение о расширении, мы уже подготовили предложение в регламенте, что в этом сезоне нас покинет не пять команд, а три, чтобы в сезоне 2020/21 у нас было все те же 20 команд", - цитирует Ефремова Sport24.
Теги: Ефремов
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