В ФНЛ готовы к расширению РПЛ и подготовили предложение в регламенте
Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал новость о том, что количество команд в российской Премьер-лиге может быть увеличено, подчеркнув, что лига готова к этому.
"Основная причина, по которой обсуждается расширение РПЛ — увеличение количества матчей в сезоне. Если посмотреть на все ведущие чемпионаты, то там в большинстве своем 20 команд. Футболисты высокого уровня меньше 45-48 матчей не проводят, а у нас всего 30 матчей.
Что касается изменений, то в случае, если исполком примет решение о расширении, мы уже подготовили предложение в регламенте, что в этом сезоне нас покинет не пять команд, а три, чтобы в сезоне 2020/21 у нас было все те же 20 команд", - цитирует Ефремова Sport24.
"Основная причина, по которой обсуждается расширение РПЛ — увеличение количества матчей в сезоне. Если посмотреть на все ведущие чемпионаты, то там в большинстве своем 20 команд. Футболисты высокого уровня меньше 45-48 матчей не проводят, а у нас всего 30 матчей.
Что касается изменений, то в случае, если исполком примет решение о расширении, мы уже подготовили предложение в регламенте, что в этом сезоне нас покинет не пять команд, а три, чтобы в сезоне 2020/21 у нас было все те же 20 команд", - цитирует Ефремова Sport24.