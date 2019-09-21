Андрей Талалаев, главный тренер "Химок", прокомментировал победу над "Факелом" в матче 14-го тура ФНЛ.
"Ждали сложную игру. А получилось так, что хорошо провели стартовые минуты и первого тайма, и второго. А затем было много потерь, много "баловались" и не доводили до конца. В первом тайме первые минут десять разбирались, во что играет "Факел". Увидели, что сразу шесть номинальных защитников. Потом увидели, что они играют 5-4-1 или 5-2-3 – как угодно называть можно. И какое-то время понадобилось, чтобы перестроить игру. В принципе, ребята знают, как нужно играть с такими командами. Знают, что нужно использовать фланги, дальние удары, так как линия обороны насыщенная. Хорошо, что ребята справились, потому что этого не хватало в предыдущих турах. Тот факт, что команда может подстраиваться под сложившиеся условия, перестраивать игру, не может не радовать", - цитирует Талалаева официальный сайт ФНЛ.
Андрей Талалаев - о победе над "Факелом": хорошо, что ребята справились
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