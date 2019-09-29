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"Нефтехимик" нанес "Торпедо" второе поражение в сезоне

В матче 15-го тура Футбольной национальной лиги лидер первенства московское "Торпедо" в проиграло "Нефтехимику" - 0:1.

ФНЛ

15 тур

Гол: Петров, 81.

"Нефтехимик": Голубев, Семенов, Потапов, Канаев, Куликов, Галиулин (Шадрин, 68), Уридия (Мичуренков, 88), Макаров, Петров (Кайков, 90), Ситдиков, Хубаев.

"Торпедо": Кеняйкин, Багаев, Шоркин, Самсонов, Шишкин, Галоян (Самошников, 46), Орехов (Татаринов, 73), Магаль, Рязанцев (Шустиков, 65), Максимов (Лебеденко, 46), Сергеев (Калугин, 73).

Предупреждения: Ситдиков, 30, Семенов, 41, Самошников, 58, Шустиков, 80.


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Теги: Нефтехимик Торпедо
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