Бывший президент "Торпедо" Александр Тукманов прокомментировал слова нынешнего владельца клуба Романа Авдеева о том, что решение об участии автозаводцев в Премьер-лиге будет принято лишь в конце сезона.
"Стратегию развития клуба определяет главный акционер. Выходить в Премьер-лигу, чтобы потом мыкаться по чужим стадионам, наверное, нет смысла. Мы выходили в Премьер-лигу. А дальше что? Вынуждены были играть в Раменском и скитаться по каким-то базам. Жили в Подольске. А куда деваться? Отказываться от выхода мы не стали. Хотя особой поддержки от акционеров не было. К чему это все привело, вы знаете", - цитирует Тукманова "Спорт День за Днем".
Тукманов - о "Торпедо": нет смысла выходить в РПЛ, чтобы потом мыкаться по чужим стадионам
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