Бывший главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Тамбова".
"Интерес "Тамбова"? Нет, я предложений не получал. У меня есть предложение из первой лиги, я над этим раздумываю, а из "Тамбова" никаких контактов не было.
Буду ли готов рассмотреть это предложение, если появится? Конечно же предложения из Премьер-Лиги приоритетные, но пока не могу ничего сказать", - цитирует Адиева Sport24.
Адиев: предложений из "Тамбова" я не получал
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