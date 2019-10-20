» » Адиев: предложений из "Тамбова" я не получал

Адиев: предложений из "Тамбова" я не получал

Бывший главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Тамбова".

"Интерес "Тамбова"? Нет, я предложений не получал. У меня есть предложение из первой лиги, я над этим раздумываю, а из "Тамбова" никаких контактов не было.

Буду ли готов рассмотреть это предложение, если появится? Конечно же предложения из Премьер-Лиги приоритетные, но пока не могу ничего сказать", - цитирует Адиева Sport24.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Адиев Тамбов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Адиев: предложений из "Тамбова" я не получал
Вратарь-привозчик в образе Яшина, драка, удаления обоих тренеров и Анюкова: огонь в Оренбурге 1
Рахимов: "Тамбов"? Никакой информацией на этот счет не владею
"Крылья Советов" в гостях обыграли "Оренбург"
Писарев: у "Спартака" нет целостной игры 1
"Уфа" и ЦСКА назвали стартовые составы 5
Шавло: Кубок "20 октября" значит, что мы помним о погибших фанатах "Спартака"
Тедеско: для меня лимит на легионеров - это что-то новое 2
Тедеско: полные трибуны домашнего стадиона зависят от нас 3
Twitter "Краснодара" был взломан
Защитника "Рубина" Фомина сняли с аппарата искусственной вентиляции легких 9
Поражение от "Зенита" со счетом 1:6 стало самым крупным в тренерской карьере Карпина 5
«3+2» за один матч. Дзюба эпично отомстил Карпину 6
Директор "Чертаново": если попадем в четверку, это будет отличный результат
Д. Иванов: в первую очередь единый фонд должен помочь клубам ФНЛ 1
Тедеско: зимой кардинальные изменения в "Спартаке" не потребуются 14
ЦСКА разгромил "Уфу" в матче молодежного первенства
"Оренбург" - "Крылья Советов": стали известны стартовые составы
Главный тренер "Торпедо": без поражений нет побед 1
Булатов: более закономерным исходом матча была бы ничья
Отставка Григоряна не спасёт «Тамбов». У команды худший состав в РПЛ 2
Дзюба рассказал, как ему удалось оформить хет-трик и отдать 2 паса 18
Кафельников: энергетикой игроков "Спартака" на поле я доволен 3
Осинькин: "Торпедо" играет не так, как другие команды
Гнабри - о ничьей с "Аугсбургом": мы играли просто супер, контролировали всё
Калешин: выходим с целью играть за людей, за болельщиков, за Калининград
"Витесс" установил исторический рекорд клуба 17
Талалаев: я такого неквалифицированного арбитра не видел 1
Левандовски повторил рекорд Обамеянга
Первая домашняя осечка "Торпедо" и историческая серия "Балтики". Обзор 18-го тура ФНЛ
Все новости