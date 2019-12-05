Как сообщает сайт телеканала "360", бывший голкипер сборной России Владимир Габулов покинул должность президента "Алании".
По информации источника, 36-летний функционер не нашел общего языка с новыми учредителями владикавказского клуба — бизнесменами-металлургами из Красноярска семьей Даниила Гуриева.
В октябре СМИ уже сообщали о возможном уходе Габулова из "Алании", но тогда футболист опроверг эти слухи. С 13 ноября 2018 по 10 июля 2019 года он занимал пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии. Кроме того, Габулов в настоящее время является советником главы республики по развитию футбола.
В течение карьеры игрока Габулов защищал цвета "Моздока", "Динамо", ЦСКА, "Алании", "Кубани", "Амкара", "Анжи" и "Брюгге". Вратарь — бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России.
СМИ сообщили об уходе Габулова с поста президента "Алании"
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