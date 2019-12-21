Новый главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич поделился ожиданиями от работы в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
"Начну с того, что для меня это большая ответственность. "Ротор" мне известен и в представлениях не нуждается. Чтобы понять российский чемпионат, необходимо прочувствовать колорит ФНЛ.
Перед клубом стоят самые высокие задачи. Прилетел специально в Волгоград на подписание контракта, чтобы познакомиться с городом, в котором предстоит жить и работать, с инфраструктурой, лично встретиться с руководством области и клуба. Мне все очень понравилось. Успел подняться на Мамаев Курган. Считаю, что каждый человек, приезжающий в Волгоград, хотя бы раз должен посетить это знаковое место и почтить память защитников Сталинграда.
Сначала мне нужно познакомиться с теми игроками, которые есть в команде, увидеть потенциал каждого футболиста и создать крепкий коллектив. То место, которое сейчас занимает "Ротор", — это прежде всего заслуга тренерского штаба, который работал до меня и тех ребят, которые выходили на поле. Необходимо сохранить костяк, все лучшее, что есть в этой команде, и добавить свое видение.
Я был по-хорошему удивлен, какая поддержка у команды в ФНЛ. Знаю, что много людей любят этот клуб и относятся к нему требовательно. Понятно, что кроме достижения результата фанаты должны получать удовольствие от игры. Сделаем с ребятами все возможное со своей стороны, чтобы болельщики не были разочарованы", — приводит слова Хацкевича пресс-служба клуба.
Хацкевич: чтобы понять российский чемпионат, необходимо прочувствовать колорит ФНЛ
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