Сегодня стало известно, что футболисты из ПФЛ Ярослав Малолетков, Роман Демидов и Даниил Лезгинцев были оштрафованы на 300 тысяч рублей и на два года отстранены от футбола.
Руководитель департамента по борьбе с договорными матчами Олег Железнов рассказал о подробностях их игры на ставках.
"Информация поступала в отношении футболистов и от правоохранительных органов. Было установлено участие игроков в букмекерских компаниях, на систематической основе, ставки делались на внутрироссийские турниры под эгидой лиги и собственные матчи, где они принимали участие, с клубами, с которыми были договоры.
Лезгинцев, например, за полтора года поставил более 3,8 млн рублей. Всего было сделано более 1300 ставок, около трех раз в день. Лезгинцев сделал 10 ставок на матчи, где принимал участие. Демидов — четыре. Малолетков находился в аренде, он ставил на матчи с участием "Мордовии". У него был контракт с этим клубом", - цитирует Железнова Sport24.
Стало известно, какую сумму поставил отстраненный от футбола игрок из ПФЛ
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