КАМАЗ проиграл "Химкам"

В полуфинальном матче Кубка ФНЛ КАМАЗ потерпел поражение от "Химок" Встреча завершилась со счетом 0:1.



Единственный гол забил на 63-й минуте полузащитник Александр Трошечкин.



Кубок ФНЛ



Плей-офф



КАМАЗ – Химки 0:1



Гол: Трошечкин, 63



КАМАЗ: Балаганский, Янушковский (Игнатенко, 63), Криворучко, Абазов, Гаглоев, Галиакберов (Куликов, 59), Евсеев, Караев, Кириллов, Черный, Яковлев (Никишин, 65)



Химки: Генералов, Мартусевич, Барков, Боженов, Гапон, Данилкин, Корян, Полярус, Смирнов, Тихий, Трошечкин



Предупреждения: Данилкин, 10, Боженов, 15, Чёрный, 24, Боженов, 31, Гаглоев, 42, Евсеев, 51, 56, Гаглоев, 89



Удаления: Боженов, 31, Евсеев, 56, Гаглоев, 89