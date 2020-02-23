В полуфинальном матче Кубка ФНЛ КАМАЗ потерпел поражение от "Химок" Встреча завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол забил на 63-й минуте полузащитник Александр Трошечкин.
Кубок ФНЛ
Плей-офф
КАМАЗ – Химки 0:1
Гол: Трошечкин, 63
КАМАЗ: Балаганский, Янушковский (Игнатенко, 63), Криворучко, Абазов, Гаглоев, Галиакберов (Куликов, 59), Евсеев, Караев, Кириллов, Черный, Яковлев (Никишин, 65)
Химки: Генералов, Мартусевич, Барков, Боженов, Гапон, Данилкин, Корян, Полярус, Смирнов, Тихий, Трошечкин
Предупреждения: Данилкин, 10, Боженов, 15, Чёрный, 24, Боженов, 31, Гаглоев, 42, Евсеев, 51, 56, Гаглоев, 89
Удаления: Боженов, 31, Евсеев, 56, Гаглоев, 89
КАМАЗ проиграл "Химкам"
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