Наставник "Шинника": какими бы футболисты не были профессионалами, потребуется время, чтобы привести всех к общему знаменателю

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов рассказал о трудностях, связанных с возобновлением сезона.

На данный момент чемпионат России приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Пауза длится с середины марта и по предварительному решению РФС должна завершиться 31 мая.



В России на данный момент зафиксировано около 75-ти тысяч заражений коронавирусом. В мире - почти три миллиона.



- Сейчас беспокоит то, что после карантина — какими бы футболисты не были профессионалами, как бы успешно не выполняли индивидуальные задания и проводили индивидуальные тренировки — все равно потребуется определенное время, чтобы привести всех к общему знаменателю. Этот период достаточно сложен для всех тренерских штабов.



Нужен будет очередной "форсаж" и максимум за три недели привести команду в порядок. Учитывая, что будут продолжаться определенные карантины и ограничения, сделать это будет нелегко, - приводит слова тренера пресс-служба клуба.



После 27-ми туров ФНЛ "Шинник" занимает восьмое место в таблице.