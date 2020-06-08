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Сарвели снова стал лучшим игроком "Чертаново" по итогам сезона, как и годом ранее

Нападающего "Чертаново" Владислава Сарвели признали лучшим игроком сезона во второй год подряд.
Фото: ФК "Чертаново"
Об этом сообщает официальное сообщество клуба ВКонтакте. Сарвели в прошлом сезоне первенства ФНЛ провел 25 матчей и забил 10 мячей, отдав при этом 4 голевые передачи.

Форвард является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории клуба.

Команда "Чертаново" заняла 3-е место в прошлом сезоне, набрав в 27 играх 54 очка.


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Теги: Чертаново ФНЛ
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