Ранее в СМИ появилась информация, что Хацкевич покинет клуб, но это никак не относится к результатам команды. Предполагалось, что проблемы связаны с прошлым местом работы тренера - киевским "Динамо".
- Нет, такой вероятности нет. Вопрос с отставкой Хацкевича не рассматривается. Мы спортом занимаемся, а не политикой. Александр Николаевич работает в футбольном клубе «Ротор». Не знаю, откуда появляются слухи, - цитирует Рекечинского СЭ.
В минувшем сезоне первенства ФНЛ "Ротор" финишировал первым в турнирной таблице и в следующем сезоне должен выступить в РПЛ.
Гендиректор "Ротора" отреагировал на информацию об уходе Хацкевича
Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский прокомментировал информацию о том, что главный тренер Александр Хацкевич может покинуть клуб.
Фото: xsport.ua
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