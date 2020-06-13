Гендиректор "Ротора" отреагировал на информацию об уходе Хацкевича

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский прокомментировал информацию о том, что главный тренер Александр Хацкевич может покинуть клуб.

Фото: xsport.ua