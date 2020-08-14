Последним клубом нападающего было московское "Торпедо". Форвард подписал контракт на два года.
25-летний игрок ярко проявил себя в минувшем сезоне, когда он стал лучшим бомбардиром ФНЛ. Всего за "Торпедо" Сергеев провёл 64 матча и забил 35 мячей. В "Крыльях Советов" он будет выступать под 33-м номером.
"Мы довольны переходом Ивана Сергеева в "Крылья". В наших рядах теперь есть забивной нападающий, который стал лучшим бомбардиром ФНЛ в прошлом сезоне. Надеюсь, что Иван нам очень поможет", - сказала спортивный директор самарцев Сергей Корниленко.
"Крылья Советов" объявили о переходе лучшего бомбардира ФНЛ Сергеева
"Крылья Советов" сообщили о подписании контракта с форвардом Иваном Сергеевым.
Фото: ТАСС
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