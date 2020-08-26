Руководство клуба пошло на такой шаг, хотя в "Енисее" знали, что массажист входит бригаду скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом.
Аскеров отсутствовал на работе с 29 июля по 19 августа. В клубе дали ход расследованию. В итоге, массажист заявил, что не мог быть в расположении клуба, так как работал в "красной зоне", и не хотел подвергать риску футболистов. Аскеров предъявил справку с работы.
Так как прямого запрета на совмещение работ не было, то "Енисей" решил попрощаться с массажистом из-за нарушений трудового договора.
Источник: Baza.
"Енисей" уволил за прогулы массажиста, который работал с пациентами с Covid-19
Массажист "Енисея" Нуретдин Аскеров был уволен из клуба за прогулы.
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