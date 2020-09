Вратарь "Оренбурга" Руденко завершил карьеру

View this post on Instagram

Александр Руденко завершил карьеру и перешел на административную работу в ФК «Оренбург» Медицинская комиссия рекомендовала голкиперу Александру Руденко завершить профессиональную спортивную карьеру. Мы благодарим Александра за годы, проведенные в качестве футболиста клуба. Александр Руденко принял предложение войти в спортивный отдел ФК «Оренбург» и уже приступил к выполнению своих обязанностей. Желаем Александру Станиславовичу новых достижений на новом месте!