Игнашевич раскритиковал расширение ФНЛ и новый формат Кубка России

Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич раскритиковал решение расширить ФНЛ до 22 команд, а также прокомментировал новый формат Кубка России.
Фото: Матч ТВ
- Тяжелый календарь, будет накапливаться усталость. Непонятно, зачем в таких обстоятельствах расширять лигу и менять формат Кубка. Можно было нажать на паузу, отодвинуть на год-два. А так предстоят качели для всех слоев турнирной таблицы.

Что не так с Кубком? Добавились обязательные матчи. Посмотрите календарь молодого "Чертаново", которому предстоит играть через два дня на третий и летать по всей стране. Было два недельных цикла осенью - теперь нет. Очень плотный график, тяжело играть нон-стоп, - цитирует Игнашевича "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне РФС принял совершенно новую формулу проведения турнира, которая призвана разгрузить топ-клубы РПЛ и помочь клубам ПФЛ увидеть в своих городах команды более высокого ранга.

54 клуба ПФЛ вступают в борьбу на стадии 1/256 финала и разбиваются на пары по территориальному признаку, на стадии 1/64 финала остается 20 команд. 20 клубов ФНЛ (за исключением вторых команд "Спартака" и "Краснодара") на стадии 1/64 финала образуют 10 пар, в которых выявляют сильнейшего.

Более подробно о формате Кубка вы можете прочитать здесь.

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Теги: Игнашевич Торпедо Кубок России ФНЛ
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