"Оренбург" и "Чайка" обменялись игроками

View this post on Instagram

Спасибо, Артем! Добро пожаловать, Максим! ФК «Оренбург» и ФК «Чайка» договорились о переходе Артема Кулишева из «Оренбурга» в «Чайку» и Максима Палиенко из «Чайки» в «Оренбург» Футбольный Клуб «Оренбург» благодарит Артема за работу и желает успешного продолжения карьеры! Максим Палиенко (Россия), полузащитник 1994 г.р. Выступал за «Крылья Советов», «Зенит», «Тосно», «Нижний Новгород» и ФК «Чайка». Привлекался в молодежную сборную России.