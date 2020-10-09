"Оренбург" и "Чайка" обменялись игроками

"Оренбург" и "Чайки" объявили о двух трансферах между клубами.

25-летний Максим Палиенко провёл за "Чайку" 11 матчей в ФНЛ и отдал две голевые передачи.27-летний Артем Кулишев сыграл в восьми матчах, забил два гола и однажды ассистировал партнёрам.После 13 туров "Оренбург" возглавляет турнирную таблицу ФНЛ с 29 очками. "Чайка" — 10-я с 19 очками.