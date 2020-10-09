"Оренбург" и "Чайка" обменялись игроками

"Оренбург" и "Чайки" объявили о двух трансферах между клубами.
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Спасибо, Артем! Добро пожаловать, Максим! ФК «Оренбург» и ФК «Чайка» договорились о переходе Артема Кулишева из «Оренбурга» в «Чайку» и Максима Палиенко из «Чайки» в «Оренбург» Футбольный Клуб «Оренбург» благодарит Артема за работу и желает успешного продолжения карьеры! Максим Палиенко (Россия), полузащитник 1994 г.р. Выступал за «Крылья Советов», «Зенит», «Тосно», «Нижний Новгород» и ФК «Чайка». Привлекался в молодежную сборную России.

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25-летний Максим Палиенко провёл за "Чайку" 11 матчей в ФНЛ и отдал две голевые передачи.

27-летний Артем Кулишев сыграл в восьми матчах, забил два гола и однажды ассистировал партнёрам.

После 13 туров "Оренбург" возглавляет турнирную таблицу ФНЛ с 29 очками. "Чайка" — 10-я с 19 очками.

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Теги: Оренбург Чайка Кулишев Палиенко ФНЛ
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