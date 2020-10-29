"Информация не соответствует действительности. "Химки" с нами не связывались. Нужно меньше писать о Пиняеве! А то каждый день "Химки", "Милан", "Зенит", - сказал Ларин.
Ранее появилась информация, что 15-летний хавбек этой зимой может перейти в "Химки".
В текущем сезоне ФНЛ Пиняев в составе "Чертаново" провел 8 матчей и забил 1 мяч.
Источник: Sport24
В "Чертаново" отреагировали на информацию о возможном уходе Пиняева
Генеральный директор "Чертаново" Николай Ларин прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Сергея Пиняева в "Химки".
Фото: sport24.ru
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