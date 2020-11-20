"Мне друзья сообщили, что ко мне проявляет интерес "Торпедо", но я вообще не был в курсе, что происходит. Я общался только со своим агентом, и точно не о "Торпедо". И представьте себе — вечером мне как раз звонят из "Торпедо". Как вообще такое возможно? Я не понимаю. Почему не сложилось? Я лучше здесь в Греции останусь и закончу в своем клубе, чем буду играть в ФНЛ", - сказал Лодыгин.
На данный момент Лодыгин находится без команды. Лодыгин проживает в Ксанти, где занимается с тренером вратарей из местной полулюбительской команды.
Последним клубом 30-летнего Лодыгина был тульский "Арсенал". Также ранее он защищал цвета "Ксанти", "Зенита", "Олимпиакоса" и "Газиантепспора".
Источник: Sport24
Лодыгин: лучше закончу в полулюбительском клубе в Греции, чем буду играть в ФНЛ
Фото: ФК "Арсенал"
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