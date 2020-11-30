Глава комитета по этике РФС рассказал, что им не поступало обращение по словам представителя "Балтики"

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, поступило ли к ним обращение по словам руководителя департамента развития "Балтики" Юрия Аракеляна в адрес судьи Юнуса Кошко.

Фото: Александр Фёдоров/РФС