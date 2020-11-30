— К нам еще ничего не поступало по этому поводу, — рассказал Андреев в интервью "СЭ".
Напомним, ранее Аракелян в своем инстаграме раскритиковал Кошко. Он назвал его "подлецом" и "скотиной". Более подробно ознакомиться с этой ситуацией можно здесь.
Глава комитета по этике РФС рассказал, что им не поступало обращение по словам представителя "Балтики"
Глава комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, поступило ли к ним обращение по словам руководителя департамента развития "Балтики" Юрия Аракеляна в адрес судьи Юнуса Кошко.
Фото: Александр Фёдоров/РФС
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