Избрание нового президента ФНЛ должны состояться 25 февраля 2021 года.
Напомним, предыдущий президент лиги Игорь Ефремов объявил об уходе 7 декабря этого года. Ефремов был главой ФНЛ с момента ее образования.
Любой клуб лиги может выдвинуть кандидата. Крайний срок подачи заявки - 25 января.
Раннее, о планах идти на эти выборы объявил бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус. По информации некоторых СМИ, на этот пост претендует и бывший президент "железнодорожников" Ольга Смородская.
Источник: официальный сайт ФНЛ
Выборы президента ФНЛ состоятся 25 февраля
Выборы нового главы Футбольной национальной лиги запланированы на 25 февраля будущего года.
Фото: ФНЛ
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