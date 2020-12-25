"Крылья Советов" проведут нынешней зимой три межсезонных сбора в Турции, сообщает официальный твиттер клуба. Местом их проведения должна стать Анталья.
В программе сборов предусмотрены 12 контрольных матчей, первый из которых пройдет 18 января - спарринг-партнером самарского клуба станет сербский "Спартак" из Суботицы.
"Крылья Советов" рассказали о планах на межсезонье
Местом проведения зимних сборов самарских "Крыльев Советов" станет Турция.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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