"У РФС есть представление о том, как должен развиваться профессиональный футбол в стране. Предстоящие внеочередные выборы президента ФНЛ — оптимальный момент для того, чтобы предложить клубам свое видение этого процесса.
ФНЛ — базовая лига для нашего футбола, с самой большой географией. Мы хотим привнести в профессиональный футбол новые стандарты качества работы клубов, взаимодействия с регионами, игроками, партнерами и самыми разными аудиториями", - заявил Алаев.
Выборы президента ФНЛ должны состояться 25 февраля. Выдвижение кандидатов закончится 25 января.
На данный момент единственным зарегистрированным кандидатом на предстоящие выборы является исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов.
Ранее от участия в выборах отказались бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская и бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус.
Пост президента ФНЛ стал свободным, после того, как в отставку ушел первый президент лиги Игорь Ефремов.
Источник: Р-Спорт
Алаев подтвердил, что будет участвовать в выборах президента ФНЛ
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сделал рассказал, что выдвинул свою кандидатуру на предстоящие выборы главы ФНЛ.
Фото: ТАСС
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