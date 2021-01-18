"Ситуация резко поменялась". Геркус сообщил, что не примет участия в выборах президента ФНЛ
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус подтвердил ранее появившуюся информацию, что он не будет участвовать в предстоящих выборах главы ФНЛ.
Напомним, что ранее бывший генеральный директор "Локомотива" Ольга Смородская также передумала участвовать в выборах президента ФНЛ. Выборы намечены на 25 февраля, выдвижение кандидатов закончится 25 января.
Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса
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