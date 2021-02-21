Юран остался доволен командой после матча с ЦСКА

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Юран прокомментировал итог матча 1/8 финала Кубка России с ЦСКА (0:2).
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
— Доволен парнями, мы играли с ЦСКА на чужом поле. Сначала мы играли в полном составе, а потом мы получили красную. Проблематично играть против такого соперника в меньшинстве. Ребята бились, не могу предъявить им претензий, — цитирует Юрана "СЭ".

Напомним, ЦСКА обыграл "СКА-Хабаровск" (2:0) и вышел в четвертьфинал Кубка России.

Ближайший матч хабаровчане проведут в рамках ФНЛ. Соперником команды Сергея Юрана станет московское "Торпедо". Матч состоится в столице 27 февраля.

После 26 туров "СКА" с 40 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: СКА-Хабаровск ЦСКА Юран Кубок России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Слуцкий рассказал о состоянии Йевтича и Шатова перед матчем со "Спартаком"
"Краснодар" за неделю рискует вылететь из двух турниров. Из Кубка России его уже выбил "Сочи"
"Локомотив" победил, как на тренировке. Для чего оставили "Тамбов" - непонятно 2
Мусаев: "Сочи" наказал "Краснодар" за ошибки 1
Федотов прокомментировал победу над "Краснодаром" 1
"Ростов" и "Ахмат" огласили стартовые составы на матч Кубка России
"Локомотив" разгромил "Тамбов" в Кубке России 2
"Сочи" выбил "Краснодар" из Кубка России 17
Игнатьев получил травму в матче против "Тамбова"
"Барселона" потеряла очки в матче с "Кадисом"
Гончаренко: наш выход в четвертьфинал Кубка России абсолютно заслуженный 4
"Спартак" показал закадровое видео с матча против "Динамо" 1
Пабло забил дебютный гол за "Локомотив"
Онопко считает, что у ЦСКА хорошие шансы на победу в Кубке
Гол Кварацхелии помог "Рубину" обыграть "Кайрат"
Юран остался доволен командой после матча с ЦСКА 4
Месси обошел Хави, став рекордсменом по числу игр за "Барселону" в Ла Лиге 1
ЦСКА не встал в один ряд с "Зенитом" и "Спартаком". Выиграли "армейское" дерби, выбили Юрана 3
ЦСКА обыграл "СКА-Хабаровск" и вышел в четвертьфинал Кубка России 16
Cтал известен состав "Локомотива" на игру против "Тамбова"
"Краснодар" и "Сочи" огласили стартовые составы на матч 1/8 Кубка России
"Урал" подтвердил, что не полетел на игру с "Уфой". В клубе ждут решения РФС
"Серега, мы с тобой!" Болельщики ЦСКА поддержали Чепчугова 2
Шунин - о матче со "Спартаком": считаю, пенальти был, потому что Мозес нацеленно играл в мяч рукой 1
Стала известна возможная дата проведения перенесенного матча Кубка России "Уфа" - "Урал"
Паршивлюк: красно-белые, спасибо и респект за баннер. Неожиданно — это мягко сказано 3
Президент "Урала" Иванов: матч с "Уфой" отменили. Мы никуда не полетели
Лепехин - о поражении от "Арсенала": никакие оправдания от таких клубов, как "Зенит", принимать не надо 3 эксклюзив
Фетисов: "Спартак" не будет обращаться в ЭСК РФС после матча с "Динамо" 17
"Уфа" встретила Урунова с коробкой Louis Vuitton (фото) 4
Все новости
-