— Доволен парнями, мы играли с ЦСКА на чужом поле. Сначала мы играли в полном составе, а потом мы получили красную. Проблематично играть против такого соперника в меньшинстве. Ребята бились, не могу предъявить им претензий, — цитирует Юрана "СЭ".
Напомним, ЦСКА обыграл "СКА-Хабаровск" (2:0) и вышел в четвертьфинал Кубка России.
Ближайший матч хабаровчане проведут в рамках ФНЛ. Соперником команды Сергея Юрана станет московское "Торпедо". Матч состоится в столице 27 февраля.
После 26 туров "СКА" с 40 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице.
Юран остался доволен командой после матча с ЦСКА
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Юран прокомментировал итог матча 1/8 финала Кубка России с ЦСКА (0:2).
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
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