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Спортивный директор "Рубина": у Дзагоева и Иванова есть желание остаться. Мы пока думаем

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Спортдир "Рубина" Эдуард Сафонов поделился информацией о будущем хавбеков казанской команды Олега Иванова и Алана Дзагоева.
Фото: ФК "Рубин"
"Пока мы думаем. Это игроки хорошего уровня. Готовы ли они остаться? Да. Они разговаривали с главным тренером, у них есть такое желание", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".

Контракты атакующего полузащитника Олега Иванова и центрального хавбека Алана Дзагоева с "Рубином" завершаются в конце июня. 36-летний Иванов сыграл в этом сезоне 23 матча за казанскую команду, забил 2 мяча и отдал 1 голевой ассист. В активе 32-летнего Дзагоева 3+2 по системе гол плюс пас в 20 играх.

Напомним, следующий сезон "Рубин" проведет в РПЛ, став победителем Первой лиги по итогам сезона 2022/2023.


Рубин Дзагоев Иванов
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