Как сообщает источник, “Алания” определилась с новым главным тренером. Клуб из Владикавказа в ближайшее время объявит о назначении Евгения Калешина на пост наставника. Стороны уже согласовали условия личного контракта. Они близки к подписанию трудового договора.
Отметим, что последним клубом Калешина был “Акрон”. Команду из Тольятти он покинул из-за разногласий с руководством.
Напомним, “Алания” после 20 туров Первой лиги набрала 32 очка. Она занимает шестое место в турнирной таблице.
Источник: "РБ Спорт"
“РБ Спорт”: Калешин и “Алания” договорились о подписании контракта
Известный российский специалист Евгений Калешин в ближайшее время станет главным “Алании” из Владикавказа.
Фото: ФК "Акрон"