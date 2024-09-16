Сообщается, что владикавказский клуб сделал 43-летнему специалисту уже второе предложение за последние несколько дней. На первое предложение Гогниев ответил отказом, но "Алания" снова обратилась к услугам специалиста. Помимо "Алании", Спартак Гогниев также может возглавить липецкий "Металлург".
Спартак Гогниев возглавлял владикавказскую "Аланию" с января 2019 года по май 2022 года. Под его руководством команда в сезоне-2019/20 вышла из второго дивизиона в ФНЛ, в сезоне-2020/21 заняла 4-е место в ФНЛ (но ей было отказано в участии в стыковых матчах за выход РПЛ из-за несоответствия стадиона заявленным требованиям), в сезоне-2021/22 дошла до полуфинала Кубка России.
Последним клубом, который тренировал Спартак Гогниев, были подмосковные "Химки" - с сентября 2022 года до апреля 2023 года.
Источник: Metaratings
Источник: "Алания" предложила Спартаку Гогниеву возглавить команду
По информации СМИ, владикавказская "Алания" предложила 43-летнему Спартаку Гогниеву занять пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Алания"