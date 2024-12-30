Ранее вице-президент "Алании" Данила Гуриев объявил, что финансирование команды сокращается, а клуб возьмет курс на омоложение состава. Как сообщает Metaratings, в "Алании" готовы рассмотреть предложения по трансферам всех действующих игроков клуба. Кроме того, футболистам и тренерскому штабу будет предложено пойти на сокращение зарплаты.
По данным источника, у "Алании" не будет возможности в одностороннем порядке расторгнуть контракты игроков, в случае их отказа от предложения. Сообщается, что будет закрыт проект "Алания-2" из Второй лиги. После отпуска команда соберется 8-го января. Запланированный ранее тренировочный сбор в Турции отменен.
На зимний перерыв "Алания" ушла на 17-м месте в турнирной таблице. В активе команды 18 очков в 21-м матче. Отставание от 15-го места, которое гарантирует сохранение прописки в Первой лиге на будущий сезон, составляет 2 очка. Ранее наставник "Алании" Спартак Гогниев заявил, что не планирует покидать клуб.
Metaratings: "Алания" готова выслушать предложения по всем игрокам, сбор в Турции отменен, дубль будет закрыт
Стали известны подробности кризиса владикавказской "Алании".
Фото: официальный сайт "Алании"