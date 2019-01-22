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AS: "Реал" включит Хамеса в сделку по Кристиану Эриксену

"Реал" все еще намерен подписать полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Мадридский клуб готов включить в сделку хавбека Хамеса Родригеса, сообщает As. Колумбиец последние два сезона проводит в аренде в "Баварии".

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" планирует выручить за Эриксена не менее 250 миллионов евро.
Теги: АПЛ Ла Лига Реал Тоттенхэм Эриксен Хамес Родригес
Сегодня, 11:43
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