Арсенал (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Арсенал22:4529.01.19Кардифф
Манчестер
Сити		03.02.19Арсенал
Сыгранные
Арсенал2 - 019.01.19Челси
Вест Хэм1 - 012.01.19Арсенал

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Косьельни избежал перелома челюсти, Папастатопулос выбыл до конца февраля

Защитники "Арсенала" Лоран Косьельни и Сократис Папастатопулос прошли медобследование в связи с травмами, полученными в матче четвертого раунда Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед" (1:3).

Косьельни, у которого подозревали перелом челюсти после удара ногой Ромелу Лукаку, отделался ушибом мягких тканей лица. Его готовность к ближайшему матчу будет оцениваться на каждодневной основе.

У Папастатопулоса выявлено повреждение левого голеностопа. Он должен полностью восстановиться к концу февраля, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Sport24
Теги: Косьельни АПЛ Арсенал
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