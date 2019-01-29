Косьельни избежал перелома челюсти, Папастатопулос выбыл до конца февраля

Защитники "Арсенала" Лоран Косьельни и Сократис Папастатопулос прошли медобследование в связи с травмами, полученными в матче четвертого раунда Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед" (1:3).Косьельни, у которого подозревали перелом челюсти после удара ногой Ромелу Лукаку, отделался ушибом мягких тканей лица. Его готовность к ближайшему матчу будет оцениваться на каждодневной основе.У Папастатопулоса выявлено повреждение левого голеностопа. Он должен полностью восстановиться к концу февраля, сообщает официальный сайт лондонского клуба.