Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Арсенал (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|...
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|...
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
|Предстоящие
|Арсенал
|22:4529.01.19
|Кардифф
|Манчестер
Сити
|03.02.19
|Арсенал
|Сыгранные
|Арсенал
|2 - 019.01.19
|Челси
|Вест Хэм
|1 - 012.01.19
|Арсенал
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Софьян Ханни: при Каррере был не лучший период в моей карьере, но я был сильным и пережил эту ситуацию
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"Монако" потерпел очередное поражение (17)
"Монако" потерпел очередное поражение (17)
Косьельни избежал перелома челюсти, Папастатопулос выбыл до конца февраля
Защитники "Арсенала" Лоран Косьельни и Сократис Папастатопулос прошли медобследование в связи с травмами, полученными в матче четвертого раунда Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед" (1:3).
Косьельни, у которого подозревали перелом челюсти после удара ногой Ромелу Лукаку, отделался ушибом мягких тканей лица. Его готовность к ближайшему матчу будет оцениваться на каждодневной основе.
У Папастатопулоса выявлено повреждение левого голеностопа. Он должен полностью восстановиться к концу февраля, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Sport24
Косьельни, у которого подозревали перелом челюсти после удара ногой Ромелу Лукаку, отделался ушибом мягких тканей лица. Его готовность к ближайшему матчу будет оцениваться на каждодневной основе.
У Папастатопулоса выявлено повреждение левого голеностопа. Он должен полностью восстановиться к концу февраля, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Sport24
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