Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|80
|2
|Ливерпуль
|32
|79
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл
|32
|35
|15
|Брайтон
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд
|32
|14
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Роуз: не могу дождаться момента, когда футбол останется позади. Расизм надоел
Защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии поделился мнение о проблеме расизма на футбольном поле:
- Мне уже это все надоело. На данный момент я себя так запрограммировал, думаю, мне осталось в футболе пять-шесть лет, я хочу наслаждаться футболом как можно больше. И я не могу дождаться, пока оглянусь на него, оставив футбол позади, видя, как сейчас все происходит.
Просто не могу дождаться, когда оставлю позади всех этих политиков и все остальное, честно говоря. Конечно, будет грустно, но чего ждать, когда страны штрафуют на сумму, которую я трачу за один вечер в Лондоне? Наказания недостаточно жесткие.
Моего тренера дисквалифицировали на две игры за то, что он поспорил с судьей Майком Дином. Но страну могут оштрафовать только на небольшую сумму за расизм, это какой-то фарс. Поэтому мы сейчас в футболе там, где оказались. Пока не будет жестких наказаний, не стоит ждать чего-то другого.
Я был морально готов к произошедшему. Я не был расстроен, я не хотел перетягивать на себя внимание. Должен отметить, что выкрики допустила очень маленькая группа болельщиков. Поэтому я не хотел, чтобы после матча об этом все говорили.
Я знаю точное время, когда это случилось в первом тайме. На мою игру это не повлияло, я большой мальчик. Три очка – это не самое важное, когда ты переживаешь такое. Но я просто хотел победить и убраться из Черногории как можно быстрее.
Источник: skysports
- Мне уже это все надоело. На данный момент я себя так запрограммировал, думаю, мне осталось в футболе пять-шесть лет, я хочу наслаждаться футболом как можно больше. И я не могу дождаться, пока оглянусь на него, оставив футбол позади, видя, как сейчас все происходит.
Просто не могу дождаться, когда оставлю позади всех этих политиков и все остальное, честно говоря. Конечно, будет грустно, но чего ждать, когда страны штрафуют на сумму, которую я трачу за один вечер в Лондоне? Наказания недостаточно жесткие.
Моего тренера дисквалифицировали на две игры за то, что он поспорил с судьей Майком Дином. Но страну могут оштрафовать только на небольшую сумму за расизм, это какой-то фарс. Поэтому мы сейчас в футболе там, где оказались. Пока не будет жестких наказаний, не стоит ждать чего-то другого.
Я был морально готов к произошедшему. Я не был расстроен, я не хотел перетягивать на себя внимание. Должен отметить, что выкрики допустила очень маленькая группа болельщиков. Поэтому я не хотел, чтобы после матча об этом все говорили.
Я знаю точное время, когда это случилось в первом тайме. На мою игру это не повлияло, я большой мальчик. Три очка – это не самое важное, когда ты переживаешь такое. Но я просто хотел победить и убраться из Черногории как можно быстрее.
Источник: skysports
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