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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Лестер
Эвертон
Вест Хэм
Борнмут
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Ньюкасл
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Саутгемптон
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Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 32 80
2 Ливерпуль 32 79
3 Тоттенхэм 32 64
4 Арсенал 31 63
5 Челси 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Вулверхэмптон 32 47
8 Уотфорд 32 46
9 Лестер  32 44
10 Эвертон 32 43
11 Вест Хэм 32 42
12 Борнмут 32 38
13 Кристал Пэлас 32 36
14 Ньюкасл 32 35
15 Брайтон  31 33
16 Саутгемптон 31 33
17 Бернли 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 32 14
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Роуз: не могу дождаться момента, когда футбол останется позади. Расизм надоел

Защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии поделился мнение о проблеме расизма на футбольном поле:

- Мне уже это все надоело. На данный момент я себя так запрограммировал, думаю, мне осталось в футболе пять-шесть лет, я хочу наслаждаться футболом как можно больше. И я не могу дождаться, пока оглянусь на него, оставив футбол позади, видя, как сейчас все происходит.

Просто не могу дождаться, когда оставлю позади всех этих политиков и все остальное, честно говоря. Конечно, будет грустно, но чего ждать, когда страны штрафуют на сумму, которую я трачу за один вечер в Лондоне? Наказания недостаточно жесткие.

Моего тренера дисквалифицировали на две игры за то, что он поспорил с судьей Майком Дином. Но страну могут оштрафовать только на небольшую сумму за расизм, это какой-то фарс. Поэтому мы сейчас в футболе там, где оказались. Пока не будет жестких наказаний, не стоит ждать чего-то другого.

Я был морально готов к произошедшему. Я не был расстроен, я не хотел перетягивать на себя внимание. Должен отметить, что выкрики допустила очень маленькая группа болельщиков. Поэтому я не хотел, чтобы после матча об этом все говорили.

Я знаю точное время, когда это случилось в первом тайме. На мою игру это не повлияло, я большой мальчик. Три очка – это не самое важное, когда ты переживаешь такое. Но я просто хотел победить и убраться из Черногории как можно быстрее.

Источник: skysports
Теги: Роуз сборная Англии Тоттенхэм
Сегодня, 15:12
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4
(1)
#4  SergioV  Белгород (Сегодня, 16:53)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Это он ещё на ГазМяс-арене был...


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#3  safonas   (Сегодня, 15:44)
  • +3
  •  (5)

задолбали уже, просто расизм головного мозга у угольков


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#2  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 15:39)
  • +3
  •  (5)

Сказочный долбо*б


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#1  JaapStam  JaapStam (Сегодня, 15:34)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Эти негры задолбали ныть.
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
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